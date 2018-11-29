شكرا لقرائتكم صور.. انطلاق فعالية هيا نمشي معا لدعم ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بحضور أمين محافظة جدة الشيخ صالح بن علي التركي والدكتورة هايدي العسكري مدير عام التنوع والشمل والشراكات- الهيئة العامة للرياضة السعودية والدكتور محمد باجبير مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة ممثلاً عن مدير الشؤون الصحية، نظم مركز العون فعالية “هيا نمشي معا 7..”الْيَوْمَ الخميس في كورنيش جدة – الواجهة البحرية –.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية لمواصلة السعي نحو إظهار إمكانيات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تعزيز مفهوم الرياضة وأهميتها حيث تشكل محركاً رئيسيا مؤثراً في حياة الإنسان والمجتمع حيث تؤثر على الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وكان عدد السباقات التي نظمت خلال الفعالية 7 سباقات مختلفة تضمنت فئات صنفت حسب العمر والحالة الصحية للمتسابقين.

من جانبها أشادت الدكتورة مها الجفالي مديرة مركز العون بدور الجهات الحكومية وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة مدينة جدة ووزارة الصحة وأمن المهمات وشرطة المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر والسيدة لينا المعينا عضو مجلس الشورى، ومشاركتهم الفعالة ودعمهم المستمر لنا في تحقيق رسالتنا نحو هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

وقد أكمل سباق الألفي متر من العداءات في وقت قياسي فرح الأشهب من مركز الرعاية والحنان ولمى الدقي ورهف الحارثي من مركز العون. ومن الشباب الذين أكملوا سباق الألفي متر في زمن قياسي حسين الصليفي من مركز الرعاية والحنان وعبدالله بشاوري من مركز معا ومحمد عبدالرحمن من مركز الإرادة.

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