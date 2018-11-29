شكرا لقرائتكم تعرف على شعار قمة الـ20.. رمز للتنوع والتنمية المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اختارت الأرجنتين رمزًا واقعيًا للتعبير عن أهداف قمة العشرين التي تنطلق غدًا الجمعة، بحضور العشرات من المسؤولين والزعماء وقادة العالم.

القمة التي تعقد في مجموعة العشرين، وهي أهم حدث في جدول أعمال المجموعة السنوي، وهي تتبع مفهومًا وهويةً مشتركة، استناداً إلى شعار القمة وهو “بناء الإجماع من أجل التنمية العادلة والمستدامة”، لذا فإن شعار مجموعة العشرين يمثل، من خلال شكله الدائري واللون، تنوع العالم وتحدي بناء التوافق في مواجهة القضايا العالمية.

ويستند الإطار المفاهيمي للرئاسة الأرجنتينية لمجموعة العشرين على ثلاث ركائز: التنوع، والشعوب، والتنمية المستدامة، ولذلك تسعى الصور الرسمية إلى تمثيل القطاعات المختلفة وأصوات مجموعة الـ 20 الأرجنتين بشكل مرئي.

وتمثل البلدان العشرون الأعضاء في المنتدى 20 نقطة خارجية توضح تنوع المشاركين في المجموعة، وتتكون بقية النقاط من خمس حلقات متحدة المركز تمثل قارات العالم.

وباستخدام نفس التنسيق، استخدمت مجموعات المشاركة المختلفة لقمة العشرين التي تمثل المجتمع المدني لونًا مختلفًا لتحديد الشعارات الخاصة بها، والتي تعبر عن الأفرع الرئيسية للجدول أعمال المجموعة والتي تشمل قمة الأعمال وحقوق المرأة والشباب والعلوم والعمل والتجارة وغيرها.

الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق.. ضباب يحجب الرؤية



اليوم.. الشباب والاتفاق يفتتحان الجولة الـ11



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.