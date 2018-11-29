شكرا لقرائتكم المبعوث الأمريكي: إيران تمد الحوثي بصواريخ لاستهداف المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال المبعوث الأمريكي لإيران بريان هوك، اليوم الخميس، إن النظام الإيراني يمد الميليشيات الحوثية في اليمن بأسلحة تمكنهم من استهداف طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأضاف هوك، في تصريحات صحفية، أن التحالف قدم الدعم لليمن بينما تستمر إيران في تسليح الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن إيران كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأشار المبعوث الأمريكي لإيران، إلى أن دعم طهران للميليشيات الحوثية انتهاك صارخ للأمن في المنطقة بأكملها، مؤكداً انتشار أسلحة إيران في الشرق الأوسط؛ ما يُمثل تهديداً للقوات الأمريكية.

وتابع: “النظام الإيراني يستخدم الأسلحة لتصدير الثورة، ويعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، عبر إمداد الحوثيين بصواريخ لاستهداف السعودية، وتدعيم حزب الله بآلاف الصواريخ والأسلحة”.

وأشار هوك، إلى سعي إيران لخلق لبنان جديد في اليمن، مُشدداً على أن العقوبات ستستمر ضد طهران حتى تغير سلوكها.

واختتم هوك حديثه، قائلاً: ” حان الوقت لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني”.

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