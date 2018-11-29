شكرا لقرائتكم توقع هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على هذه المناطق.. غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات، هطول أمطار غزيرة على تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، غدا بمشيئة الله.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد، وعواصف رعدية، وغبار، وسيول، خاصة ما بين تبوك والمدينة المنورة، بما فيه الخط الساحلي، ورابغ، وأجزاء من الشمالية، والجوف، وجدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال غرب وغرب المملكة تشمل الأجزاء الساحلية منها، إضافة إلى هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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