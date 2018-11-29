شكرا لقرائتكم مدني مكة يحذر من تقلبات جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين من التقلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وناشدت المديرية الجميع بأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول في الأودية والشعاب، بعد توقعات بهطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتباراً من اليوم الخميس.

ونصح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المقدم محمد بن عثمان القرني، المواطنين بمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني فور صدورها.

كما أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع المواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، مطالبة بالابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بدخول أماكن خطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوزها، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.