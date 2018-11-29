تفاصيل جدول أعمال مجموعة العشرين والهدف التوحد على أهداف القمة

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جدة - خالد شويل - تنطلق في العاشرة من صباح غدٍ الجمعة قمة مجموعة العشرين الثانية عشرة والتي تعقد للمرة الأولى في قارة أمريكا الجنوبية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس وسط حضور كبار قادة وزعماء العالم، والذين يقودون الدول صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم.

مستقبل التعاون العالمي

وسيجتمع قادة دول العالم الكبرى، ومن بينهم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى الرئيس المضيف ماوريسيو ماكري ورئيس البنك الدولي لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي في العالم.

كما سيجمع مؤتمر القمة زعماء من دول مجموعة العشرين، بما في ذلك سيباستيان بينيرا من تشيلي، وبيدرو سانشيز من إسبانيا، ومارك روتي من هولندا، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية الشريكة مثل جيم يونج كيم من البنك الدولي، كريستين لاجارد. من صندوق النقد الدولي وأنطونيو غوتيريش سكرتير الأمم المتحدة.

وعلى مدى يومين من المناقشات التي تجرى خلف الأبواب المغلقة، سيعمل 38 رئيسًا للوفود المشاركة على هامش القمة على بناء توافق في الآراء على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 80 اجتماعًا قبل القمة في الأرجنتين لمجموعة العشرين، والهدف هو الاتفاق على وثيقة نهائية تركز على التنمية العادلة والمستدامة.

ويبدأ جدول الأعمال الرسمي غدًا الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وفي تمام الساعة 12:30 سيفتتح الرئيس الأرجنتيني ماكري الجلسات العامة التي ستعقد تحت شعار “مستقبل عادل ومستدام”.

وسيتم بث ملاحظات ماكري الافتتاحية مباشرة على قناة يوتيوب G20، مع التركيز على الرسائل الأساسية لقمة العشرين، وتنتهي الأحداث الرئيسية في تمام الخامسة إلا الربع مساء.

حدث ثقافي وصور تذكارية

وفي مساء يوم الجمعة، وعلى هامش قمة قادة مجموعة العشرين، سيحظى رؤساء الدول والحكومات وشركاؤهم بحدث ثقافي على مسرح كولون الشهير في بوينس آيرس، بعد ذلك سيحضرون عشاء رسميا.

وتبدأ الأجندة في مسرح كولون، الذي افتتح في عام 1908، ومع بدء وصول القادة والشركاء إلى المسرح في الساعة 7:15 مساءً، سيتم الحصول على صور تذكارية رسمية، ثم يتوجهون إلى المسرح الرئيسي لمشاهدة “أرجنتوم”، وهو عرض يضم 84 راقصًا و 75 موسيقيًا وفنانين مختلفين من بلدان متنوعة.

عروض موسيقية

ويستمر “أرجنتوم” لمدة 40 دقيقة، ويظهر العرض بعضا من المعالم الرئيسية للحياة في الأرجنتين، مثل التنوع في المناظر الطبيعية والنباتات والحيوانات الفريدة والموارد الطبيعية والمنتجات المصنوعة محليًا، فضلًا عن تقاليد مختلفة من مناطق متنوعة في البلاد.

وتشمل العروض حفل موسيقى الروك الأرجنتينية ثم التانغو، واستعراض عدد من العلامات الرئيسية بمنطقة بامباس، وهي أكبر مدن الأرجنتين، والتي تشمل المراعي الذهبية والتربة عالية الخصوبة وذكريات المهاجرين، والقصور الكلاسيكية التي أقيمت بجوار أبراج الكريستال.

وبعد ذلك يشاهد الحضور عددا من العروض الموسيقية والمرئية مع أنغام الآلات الأوروبية، بما في ذلك مجموعة من عازفي الأكورديون وغيرها من العروض التي ترمز للثقافة الأرجنتينية.

عشاء فاخر في القاعة الذهبية

وبمجرد انتهاء الحدث الثقافي، سيحظى القادة وشركاؤهم بالعشاء في القاعة الذهبية، وهي قاعة موسيقى للحفلات تستخدم في المعارض والمؤتمرات.

وتشمل قائمة الطعام الأطباق الأرجنتينية التقليدية ومجموعة مختارة من كافة المشروبات التي تمثل ثقافات متنوعة حول العالم.

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