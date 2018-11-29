شكرا لقرائتكم قرابة المليون مسلم في الأرجنتين أشهرهم في القصر الرئاسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يعيش في الأرجنتين قرابة المليون مسلم معظمهم من أصول عربية إلا أن أشهر المسلمين والعرب في الأرجنتين هي السيدة الأولى جوليانا عواضة.

وقد انتقل الإسبان والبرتغاليون إلى العالم الجديد وهم يعرفون الثقافة الإسلامية جيداً بسبب الحكم الإسلامي لمنطقتهم لمدة 800 عام، فبعضهم هاجر مع موجات النزوح الأولى واستوطنوا مستعمرة الأرجنتين. كما شهد القرن 16 والقرن 17 هجرة عدد من المورسكيون فراراً من محاكم التفتيش.

عرب الأرجنتين

عرب الأرجنتين هم المواطنون الأرجنتينيون أو المقيمون بها ذوو أصول عربية قدموا خلال موجات هجرة مختلفة، لديهم هوية لغوية وثقافية واحدة، ينحدر أغلبهم من لبنان وسوريا وأيضاً من باقي الدول العربية كالمغرب وهم من أكبر الجاليات العربية في العالم حيث يقدر عددهم في بعض التقديرات إلى 1.3 مليون نسمة لكن ولأن الأرجنتين لا تعتمد على تصنيف الديانة عند تعداد السكان فإن العدد الحقيقي يبقى مجهولاً.

السيدة الأولى تتحدث العربية بطلاقة

أما جوليانا أو خوليانا عواضة فهي من مواليد 3 أبريل 1974 في بوينس آيرس، وهي سيدة أعمال أرجنتينية من أصل لبناني وهي الزوجة الثالثة لعمدة بوينس آيرس والرئيس المنتخب للأرجنتين ماوريسيو ماكري.

ولدت جوليانا في 1974 بالعاصمة الأرجنتينية، وهي ابنة المهاجر اللبناني المسلم إبراهيم عواضة ابن مدينة بعلبك، وإلسا استير باكر وهي ابنة لمهاجرين سوريين مسلمين ولها 4 أشقاء هما زريدة ودانيال وليلى والممثل الأرجنتيني الشهير أليخاندرو عواضة.

تتقن جوليانا اللغة الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية، وشاركت في أعمال والدها الناشط منذ ستينيات القرن الماضي في صناعة المنسوجات بالأرجنتين. وخلال إحدى المقابلات التي أجريت معها في أبريل 2012 قالت إن والدها مسلم ليبرالي وإن إحدى شقيقتيها تزوجت من مسيحي في الكنيسة من دون معارضة والدها، أما شقيقتها الثانية فمتزوجة من يهودي ليبرالي.

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