شكرا لقرائتكم لهذا السبب.. ترامب يقرر إلغاء الاجتماع مع بوتن على هامش قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على هامش قمة الدول العشرين بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية.

وكان ترامب قد رجح اليوم الخميس، عقد لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المرتقبة في عاصمة الأرجنتين.

وقبل مغادرته إلى بوينس آيرس، أشار ترامب، في حديث للصحفيين، إلى أنه “وقت جيد جدا” لعقد الاجتماع، مضيفا أنه سيبتّ في موضوع اللقاء مع بوتين وهو على متن الطائرة.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي سابقا، في مقابلة مع صحيفة Washington Post، إمكانية إلغاء محادثاته مع بوتين على خلفية الحادث في مضيق كيرتش الرابط بين بحر آزوف والبحر الأسود، حيث احتجز حرس الحدود الروسي ثلاثة زوارق حربية أوكرانية خرقت حدودها البحرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيسين الروسي والأمريكي سيعقدان في الأرجنتين لقاء ثنائيا موجزا، ستليه محادثات موسعة تستغرق نحو ساعة، مشيرا إلى أن واشنطن أكدت عقد اللقاء.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.