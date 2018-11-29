الان تتابع تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية إلى هذا الموعد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الصحة عن تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية إلى يوم الأحد المقبل الموافق 2 ديسمبر 2018م، وذلك حتى الساعة الثانية ظهرا.
جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم.
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