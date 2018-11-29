شكرا لقرائتكم خبر النادي السعودي في إنديانا يحصد المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حصل النادي السعودي بولاية إنديانا الأمريكية على المركز الثاني على مستوى الأندية السعودية البالغ عددها 380 ناديا، حيث كرم الثقافي السعودي الدكتور محمد العيسى النادي في حفل الملحقية بهذه المناسبة برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في أمريكا.

وأوضح رئيس النادي الطلابي بجامعة إنديانا المهندس محمد زمزمي، أن التكريم يعد حافزا لبذل المزيد من العطاء لتقديم كل ما فيه خدمة للمبتعثين ورفع سمعة المملكة عاليا خلال السنوات المقبلة وتنويع أهداف النادي بما يخدم المبتعثين، مضيفا أن من خلال الأندية الطلابية نساهم في نقل ثقافات وطننا الحبيب وعاداتنا وتقاليدنا، مشيرا إلى أن حضور الفعاليات وبرامج النادي بلغ 11407، فيما أقيمت 121 فعالية تضمنت برامج ثقافية واجتماعية ومشاركات متنوعة مع الأندية الطلابية المختلفة، وكذلك حصل عدد من المنتسبين على جوائز تكريمية خلال مشاركتهم في المسابقات على مستوى الولاية والجامعة، منوها بالدعم الذي يلقاه النادي ومنسوبيه من قبل الملحقية الثقافية والإدارة الثقافية بالملحقية، ودعم واهتمام القيادة ومتابعة وإشراف الملحقية الثقافية.