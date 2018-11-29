فيديو التطعيمات يشعل الجدل في الوسط الطبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

أشعل طبيب يحمل درجة استشاري طب الأسرة والمجتمع موجة جدل وانتقاد واسعة في أوساط المجتمع الطبي السعودي بعدما بث مقطع فيديو بحسابه على تويتر، ربط فيه التطعيمات الأساسية بإصابة الأطفال بمرض التوحد، وأن وراء منع ظهور الدراسات التي تثبت ذلك مافيا تتزعمها شركات الأدوية ويشارك فيها الأطباء الذين يتلقون رشاوى مباشرة وغير مباشرة لأجل ذلك، بيد أن الفيديو حذف عقب نشره ببضعة أيام.

وحصد الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات، رغم أن الطبيب المدعي حذفه، ونشر فيديو آخر أورد فيه أن معلومات الفيديو السابق غير صحيحة وأنه كان يهدف تفنيد نظرية المؤامرة حول علاقة التطعيمات بالتوحد، إلا أن هذا لم يمنع من أن الفيديو تسبب باستياء الإدارة العليا في وزارة الصحة، والتي بحسب معلومات الصحيفة لم يرق لها فعله لا سيما وأنه لم يشر في الفيديو الأول لوجود تكملة لاحقة له، كما أنه ليس بالضرورة من شاهد الفيديو الأول وتأثر به وصدقه سيشاهد الفيديو الثاني، ووصفت عمله بالاجتهاد الخاطئ.

من جانبه أوضح استشاري مكافحة العدوى في الوزارة الدكتور خالد العنزي لـ «مكة» أن أي خلل في آلية التطعيمات ينجم عنه إحجام البعض عنها يتسبب في فاشية تؤدي لانتشار عدوى مرضية تهدد صحة المجتمع، وأن صدور مثل هذه التصريحات من طبيب يجعلها تأخذ منحى أكثر خطورة كونه ذا مصداقية لدى الناس، كما أن فائدة التطعيمات وجدواها ومستوى الأمان فيها ثبتت بدراسات علمية منهجية موثقة من جهات عدة مما يجعلها ذات مصداقية عالية، في حين أن الادعاءات حول مخاطر التطعيمات جرى نفيها ولم تثبت بأي طريقة.

فيما اعتبر استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى الدكتور أحمد حقوي عبر حسابه على تويتر، أن ربط التطعيمات بالتوحد الكذبة القاتلة التي تسببت خلال العام الحالي 2018، ونتيجة لنقص التغطية التطعيمية في رفع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا إلى 41 ألف حالة حدث بينها 37 حالة وفاة، منوها إلى أن 25 دراسة شملت الملايين من الأطفال حول العالم أثبتت عدم وجود علاقة بين التوحد والتطعيمات.