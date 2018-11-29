السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير مرور المنطقة

عام / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير مرور المنطقة

الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس ، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان وعدد

من قيادات مرور الرياض الذين قدموا نسخة من التقرير السنوي لمرور الرياض .

// انتهى //

21:08ت م

0242



الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس ، مدير مرور المنطقة اللواء عبدالرحمن الخرصان وعددمن قيادات مرور الرياض الذين قدموا نسخة من التقرير السنوي لمرور الرياض .// انتهى //21:08ت م0242

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