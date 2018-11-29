الان تتابع اختتام برنامج ” أمومة”بعد تأهيل 1357 سيدة في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل برنامج “أمومة” اليوم، الخميس، والذي يُعنى بتأهيل الأمهات للتعامل مع أبنائهن من سن الولادة وحتى مرحلة الرجولة .

وقد استمر البرنامج 3 أشهر وتمت اقامته على مرحلتين، المرحلة الأولى إعداد مدربات معتمدات بحقائب الأم المريية ، والمرحلة الثانية يتم تأهيل الأمهات.

وقد أوضح المدير التنفيذي باللجنة، الاستاذ بندر العتيبي بأنه تم تأهيل 1357 أم بمدينة الطائف وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث .

وقد أقيم حفل الختام للبرنامج بفندق أوالف سويتس بالطائف وتم خلاله تكريم رعاة البرنامج، مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية وتكريم المدربات والجهات المشاركة في البرنامج .

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج ” أمومة”بعد تأهيل 1357 سيدة في الطائف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .