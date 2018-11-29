الان تتابع الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بالرياح المثيرة للأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة .

وأكد الناطق الرسمي للأرصاد أن أبرز المحافظات والمدن المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها مساء اليوم هي: الوجه، ضباء، أملج، العلا، سكاكا، القريات، طبرجل، عرعر، طريف، خيبر، مهد الذهب، تيماء، الطائف، الباحة، بلجرشي، المخواة. ويمكن متابعة الحالة الجوية عبر الإنذار المبكر