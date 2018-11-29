شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذِّر من تكون سحب رعدية على مكة وجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة وتشمل، مكة المكرمة - جدة - ذهبان - ثول - رابغ والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى 08:00 صباحاً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظات، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي تجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.