شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة الطائف تحصد المركز الخامس على مستوى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) @okaz_online

حصلت كشافة تعليم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على المركز الخامس في المبادرات التطبيقية على مستوى المملكة في منافسات «رسل السلام» التي أقيمت في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17-21/ 3/ 1440، حيث مثل كشافة تعليم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الفرقة الكشفية بثانوية الأقصى وقائدها سامي الطويرقي.

وحصل كل من الكشافين فهد الغامدي، وسعيد الغامدي، وعبدالله العصيمي، ونايف العصيمي، بالإضافة إلى مطلق العصيمي على أوسمة التميز.

من جانبه أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بهذه المشاركة، وما تحقق من مركز متقدم، حيث هنئ الفرقة الكشفية وقائدها، وثمن جهود قائد ثانوية الأقصى في دعم وتحفيز الفرقة لتحقيق أفضل النتائج.

ووجه شكره لإدارة النشاط الطلابي ممثلاً في مدير الإدارة سامي العصيمي، ولرئيس قسم النشاط الكشفي، وفريق العمل من زملائه المشرفين على المتابعة وتهيئة كل الظروف الملائمة للفرق الكشفية، لتمثيل «تعليم الطائف» خير تمثيل في هذه المسابقة.