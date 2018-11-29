شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تحصد «الفضية» على مستوى المملكة في مسابقة الطالب المدرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) @okaz_online
حصل الطالبين رائد المالكي من ثانوية الملك فهد، وعمر الزهراني من ثانوية شباب الفهد الأهلية، من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى المملكة في مسابقة الطالب المدرب، إذ أن مشروع الطالب المدرب هو أحد مشروعات الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة، والمقامة في مكة المكرمة.
من جانبه هنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، الطالبين الفائزين بالمركز الثاني، واعتبر هذا الانجاز هو سلسلة من العمل والمثابرة، كما أنه من الانجازات المتتابعة، وأشاد بجهود إدارة النشاط الطلابي ممثلة في قسم النشاط والبرامج العامة.
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