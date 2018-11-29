شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تبرم اتفاقية لتقديم شهادة تقنية المعلومات «CIT» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أبرمت جامعة نجران اليوم (الخميس)، اتفاقية مع الشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم لتقديم شهادة مهارات تقنية المعلومات «CIT»، المالك الحصري لحقوق شهادة مهارات تقنية المعلومات المعتمدة محلياً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودولياً من هيئة المؤهلات الأسكتلندية «SQA».

ومثل الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور عمر محمد باسودان.

وأكد الدكتور السبيعي، أن الجامعة تسعى إلى نشر الثقافة الرقمية في المجتمع وبين منسوبيها وطلابها باستخدام اختبارات ومناهج شهادة مهارات تقنية المعلومات، وكذلك معادلة الشهادة بالساعات الأكاديمية لمواد الحاسب الأساسية في الجامعة بحيث تعد الشهادة معادله لمواد الحاسب الأساسية للطلاب والطالبات الحاصلين عليها، مشيراً إلى تقديم عمادات وكليات الجامعة ذات العلاقة الشهادة ضمن دورات الحاسب التي تقدمها لمنسوبي الجامعة وطلابها وبقية أفراد المجتمع.

وبيّن أن بنود الاتفاقية تضمنت قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باعتماد مراكز الاختبار في المقرات التي تحددها الجامعة داخل حرمها، وتوفر الشركة مواد التدريب المعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم أيضاً الاختبارات المعتمدة والمؤهلة للشهادة، إلى جانب التزام الشركة بالسعر الأكاديمي المخفض في حال تبنت الجامعة منهج الشهادة لطلاب وطالبات السنة التحضيرية.