شكرا لقرائتكم خبر النقل تبحث تطوير 4500 مسجد على طرق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحث نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي تطوير مساجد الطرق البالغ عددها 4500 مسجد في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة اليوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق "مساجدنا" المهندس أحمد العيسى، وعددا من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وأعرب المهندس الدلامي عن استعداد الوزارة للتعاون مع مؤسسة "مساجدنا" الهادفة إلى تهيئة المساجد والعناية بها بما يتلاءم مع أهمية وشرف ومكانة المسجد، ومنزلة المملكة بلد الحرمين، والتي تعد الداعم الأول لإعمار المساجد على مستوى العالم.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لتطوير المساجد، بما يساهم في وصول مرتادي الطرق إليها.

من جانبه، ثمن المهندس العيسى دعم وزارة النقل لمشاريع المؤسسة والهادفة إلى العناية بمساجد الطرق وتأمين احتياجاتها وصيانتها، مشيرا إلى أن رؤية المؤسسة أن تكون مساجد الطرق نموذجية ومستدامة في خدماتها، تعتمد مواصفات قياسية في أعمالها، وجاذبة لعابري ومرتادي الطرق، وتليق بمكانة المسجد، وفق منهج يعتمد على الشراكة والتكامل للعناية بالبيئة الداخلية والخارجية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والطاقة البديلة، مع الأخذ بالاعتبار الجهود المنفذة والحلول المبتكرة.