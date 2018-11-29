الطب الرياضي السعودي يشارك في الكونجرس الآسيوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تشارك بعثة الاتحاد السعودي للطب الرياضي، غداً الجمعة، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في هونج كونج؛ حيث يرأس الوفد السعودي رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، في الجمعية العمومية، كما سيشارك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي؛ حيث ستتم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي في مقدمتها انتخابات أعضاء المجلس واللجان العاملة في الاتحاد للسنتين المقبلتين والتصويت على الدول التي ستستضيف النسخ القادمة من الكونجرس.
وسيُعقد على هامش الاجتماع الكونجرس الآسيوي للطب الرياضي بنسخته رقم 19 بشعار "الطب الرياضي للتميز في الصحة والأداء"، الذي يهدف من خلاله إلى نشر أهمية الوقاية من الإصابات الرياضية وعرض آخر بروتوكولات إعادة التأهيل وتقييم الأداء الرياضي ونشر البرامج الوقائية للمجتمع الرياضي.
الطب الرياضي السعودي يشارك في الكونجرس الآسيويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
تشارك بعثة الاتحاد السعودي للطب الرياضي، غداً الجمعة، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في هونج كونج؛ حيث يرأس الوفد السعودي رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، في الجمعية العمومية، كما سيشارك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي؛ حيث ستتم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي في مقدمتها انتخابات أعضاء المجلس واللجان العاملة في الاتحاد للسنتين المقبلتين والتصويت على الدول التي ستستضيف النسخ القادمة من الكونجرس.
وسيُعقد على هامش الاجتماع الكونجرس الآسيوي للطب الرياضي بنسخته رقم 19 بشعار "الطب الرياضي للتميز في الصحة والأداء"، الذي يهدف من خلاله إلى نشر أهمية الوقاية من الإصابات الرياضية وعرض آخر بروتوكولات إعادة التأهيل وتقييم الأداء الرياضي ونشر البرامج الوقائية للمجتمع الرياضي.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
07:29 PM
تشارك بعثة الاتحاد السعودي للطب الرياضي، غداً الجمعة، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في هونج كونج؛ حيث يرأس الوفد السعودي رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، في الجمعية العمومية، كما سيشارك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي؛ حيث ستتم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي في مقدمتها انتخابات أعضاء المجلس واللجان العاملة في الاتحاد للسنتين المقبلتين والتصويت على الدول التي ستستضيف النسخ القادمة من الكونجرس.
وسيُعقد على هامش الاجتماع الكونجرس الآسيوي للطب الرياضي بنسخته رقم 19 بشعار "الطب الرياضي للتميز في الصحة والأداء"، الذي يهدف من خلاله إلى نشر أهمية الوقاية من الإصابات الرياضية وعرض آخر بروتوكولات إعادة التأهيل وتقييم الأداء الرياضي ونشر البرامج الوقائية للمجتمع الرياضي.
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المصدر : الخليج 365
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