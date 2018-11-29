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انت الان تتابع العابد يعود أمام النفط العراقي.. و"جيسوس" يستبعد الشلهوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استبعد المدير الفني للهلال "جيسوس" اللاعب محمد الشلهوب عن مرافقة الفريق المغادر للعراق لمواجهة النفط العراقي غدًا الجمعة، في لقاء الإياب من دور الـ16من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وذلك لتعرض الشلهوب لوعكة صحية.
كما تم استبعاد ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعمر خربين، بداعي الإصابة، فيما يعود لقائمة الفريق اللاعب نواف العابد الذي قد يشارك في الشوط الثاني.
الجدير بالذكر أن بعثة الهلال وصلت قبل قليل إلى العراق لمواجهة النفط،
علمًا بأن لقاء الرياض انتهى هلاليًّا وبرباعية دون مقابل.
العابد يعود أمام النفط العراقي.. و"جيسوس" يستبعد الشلهوبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
استبعد المدير الفني للهلال "جيسوس" اللاعب محمد الشلهوب عن مرافقة الفريق المغادر للعراق لمواجهة النفط العراقي غدًا الجمعة، في لقاء الإياب من دور الـ16من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وذلك لتعرض الشلهوب لوعكة صحية.
كما تم استبعاد ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعمر خربين، بداعي الإصابة، فيما يعود لقائمة الفريق اللاعب نواف العابد الذي قد يشارك في الشوط الثاني.
الجدير بالذكر أن بعثة الهلال وصلت قبل قليل إلى العراق لمواجهة النفط،
علمًا بأن لقاء الرياض انتهى هلاليًّا وبرباعية دون مقابل.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
07:11 PM
قبل مواجهة الإياب في كأس زايد للأندية الأبطال
استبعد المدير الفني للهلال "جيسوس" اللاعب محمد الشلهوب عن مرافقة الفريق المغادر للعراق لمواجهة النفط العراقي غدًا الجمعة، في لقاء الإياب من دور الـ16من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وذلك لتعرض الشلهوب لوعكة صحية.
كما تم استبعاد ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعمر خربين، بداعي الإصابة، فيما يعود لقائمة الفريق اللاعب نواف العابد الذي قد يشارك في الشوط الثاني.
الجدير بالذكر أن بعثة الهلال وصلت قبل قليل إلى العراق لمواجهة النفط،
علمًا بأن لقاء الرياض انتهى هلاليًّا وبرباعية دون مقابل.
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المصدر : الخليج 365
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