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انت الان تتابع "رويترز": أردوغان فشل بضرب علاقة المملكة بأمريكا وبات معزولاً في قضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت وكالة رويترز إن تركيا وضعت نفسها في موقف صعب بسبب تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازم لولي العهد السعودي بعد حادثة خاشقجي.
وأضافت أنه كلما طالت الفترة التي تقف فيها تركيا في وجه السعودية زادت احتمالات أن تبدو معزولة في ضوء صرف الدول الأخرى الأنظار عن هواجسها والعودة إلى التعامل مع السعودية.
وأشارت إلى أن طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرض للخطر أيضًا تقارب تركيا الهش مع واشنطن إذا ما دفعت ترامب لاختيار الوقوف مع أي من القوتين الإقليميتين المتنافستين. وربما تكون تلك الرسالة الواضحة من جانب إدارة ترامب هي التي تدفع تركيا إلى إعادة التفكير.
وقال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق والمحلل بمؤسسة كارنيجي أوروبا: "في البداية كان الهدف هو الضغط على ترامب للتخلي عن تلك العلاقة".
وأضاف: "وعلى النقيض يبدو أن ترامب قرر تعزيز تلك العلاقة، ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في أنقرة لكيفية إدارة الأمر، مضيفًا أن "السعودية دولة مهمة لتركيا.. ولا أحد يريد إفساد العلاقات بسبب مقتل خاشقجي".
"رويترز": أردوغان فشل بضرب علاقة المملكة بأمريكا وبات معزولاً في قضية خاشقجيمحمد البقمي الخليج 365 2018-11-29
قالت وكالة رويترز إن تركيا وضعت نفسها في موقف صعب بسبب تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازم لولي العهد السعودي بعد حادثة خاشقجي.
وأضافت أنه كلما طالت الفترة التي تقف فيها تركيا في وجه السعودية زادت احتمالات أن تبدو معزولة في ضوء صرف الدول الأخرى الأنظار عن هواجسها والعودة إلى التعامل مع السعودية.
وأشارت إلى أن طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرض للخطر أيضًا تقارب تركيا الهش مع واشنطن إذا ما دفعت ترامب لاختيار الوقوف مع أي من القوتين الإقليميتين المتنافستين. وربما تكون تلك الرسالة الواضحة من جانب إدارة ترامب هي التي تدفع تركيا إلى إعادة التفكير.
وقال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق والمحلل بمؤسسة كارنيجي أوروبا: "في البداية كان الهدف هو الضغط على ترامب للتخلي عن تلك العلاقة".
وأضاف: "وعلى النقيض يبدو أن ترامب قرر تعزيز تلك العلاقة، ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في أنقرة لكيفية إدارة الأمر، مضيفًا أن "السعودية دولة مهمة لتركيا.. ولا أحد يريد إفساد العلاقات بسبب مقتل خاشقجي".
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
06:55 PM
أكدت أن طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرض تقارب تركيا الهش مع واشنطن للخطر
قالت وكالة رويترز إن تركيا وضعت نفسها في موقف صعب بسبب تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازم لولي العهد السعودي بعد حادثة خاشقجي.
وأضافت أنه كلما طالت الفترة التي تقف فيها تركيا في وجه السعودية زادت احتمالات أن تبدو معزولة في ضوء صرف الدول الأخرى الأنظار عن هواجسها والعودة إلى التعامل مع السعودية.
وأشارت إلى أن طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرض للخطر أيضًا تقارب تركيا الهش مع واشنطن إذا ما دفعت ترامب لاختيار الوقوف مع أي من القوتين الإقليميتين المتنافستين. وربما تكون تلك الرسالة الواضحة من جانب إدارة ترامب هي التي تدفع تركيا إلى إعادة التفكير.
وقال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق والمحلل بمؤسسة كارنيجي أوروبا: "في البداية كان الهدف هو الضغط على ترامب للتخلي عن تلك العلاقة".
وأضاف: "وعلى النقيض يبدو أن ترامب قرر تعزيز تلك العلاقة، ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في أنقرة لكيفية إدارة الأمر، مضيفًا أن "السعودية دولة مهمة لتركيا.. ولا أحد يريد إفساد العلاقات بسبب مقتل خاشقجي".
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المصدر : الخليج 365
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