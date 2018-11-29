"العتيبي" مديرًا عامًّا للإدارة العامة للشؤون المالية

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مستشار وزير الصحة المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، علي بن عبدالله اللافي، بتكليف عماد بن عبيد العتيبي بالقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.
ورفع عماد العتيبي شكره وتقديره لوزير الصحة توفيق الربيعة، ولمستشاره، على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون هذا التكليف زيادةً للعطاء وتحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.
"العتيبي" مديرًا عامًّا للإدارة العامة للشؤون الماليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
صدر قرار مستشار وزير الصحة المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، علي بن عبدالله اللافي، بتكليف عماد بن عبيد العتيبي بالقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.
ورفع عماد العتيبي شكره وتقديره لوزير الصحة توفيق الربيعة، ولمستشاره، على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون هذا التكليف زيادةً للعطاء وتحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
06:53 PM
صدر قرار مستشار وزير الصحة المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، علي بن عبدالله اللافي، بتكليف عماد بن عبيد العتيبي بالقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.
ورفع عماد العتيبي شكره وتقديره لوزير الصحة توفيق الربيعة، ولمستشاره، على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون هذا التكليف زيادةً للعطاء وتحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.
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المصدر : الخليج 365
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