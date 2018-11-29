غدًا الجمعة.. جامعة حائل تستضيف بطولة اختراق الضاحية

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تستضيف جامعة حائل، غدًا الجمعة، بطولة اختراق الضاحية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وبمسافة ثمانية كيلو مترات، بمشاركة 140 لاعبًا يمثلون 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية.
ورحب مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بالمشاركين من مختلف الجامعات السعودية، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على استضافة مثل هذه المناسبات الرياضية التي تنطلق من صميم أدوار الجامعات من خلال دعم واستضافة الأنشطة الطلابية.
وأنهت اللجان العاملة لاستضافة البطولة أعمالها واستعداداتها لتجهيز مضمار اختراق الضاحية والاستعدادات الفنية بالمدينة الجامعية؛ وعقد الاجتماع الفني لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لاختراق الضاحية "التجمع الرابع" في الموسم التاسع، وسيتم تكريم الجامعات السعودية والكليات الحكومية والأهلية المشاركة في البطولة.
غدًا الجمعة.. جامعة حائل تستضيف بطولة اختراق الضاحيةخالد السليمي الخليج 365 2018-11-29
تستضيف جامعة حائل، غدًا الجمعة، بطولة اختراق الضاحية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وبمسافة ثمانية كيلو مترات، بمشاركة 140 لاعبًا يمثلون 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية.
ورحب مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بالمشاركين من مختلف الجامعات السعودية، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على استضافة مثل هذه المناسبات الرياضية التي تنطلق من صميم أدوار الجامعات من خلال دعم واستضافة الأنشطة الطلابية.
وأنهت اللجان العاملة لاستضافة البطولة أعمالها واستعداداتها لتجهيز مضمار اختراق الضاحية والاستعدادات الفنية بالمدينة الجامعية؛ وعقد الاجتماع الفني لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لاختراق الضاحية "التجمع الرابع" في الموسم التاسع، وسيتم تكريم الجامعات السعودية والكليات الحكومية والأهلية المشاركة في البطولة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
06:41 PM
بمشاركة 140 لاعبًا يمثلون 21 كلية حكومية وأهلية
تستضيف جامعة حائل، غدًا الجمعة، بطولة اختراق الضاحية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وبمسافة ثمانية كيلو مترات، بمشاركة 140 لاعبًا يمثلون 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية.
ورحب مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بالمشاركين من مختلف الجامعات السعودية، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على استضافة مثل هذه المناسبات الرياضية التي تنطلق من صميم أدوار الجامعات من خلال دعم واستضافة الأنشطة الطلابية.
وأنهت اللجان العاملة لاستضافة البطولة أعمالها واستعداداتها لتجهيز مضمار اختراق الضاحية والاستعدادات الفنية بالمدينة الجامعية؛ وعقد الاجتماع الفني لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لاختراق الضاحية "التجمع الرابع" في الموسم التاسع، وسيتم تكريم الجامعات السعودية والكليات الحكومية والأهلية المشاركة في البطولة.
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المصدر : الخليج 365
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