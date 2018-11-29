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انت الان تتابع بالصور.. "بسطات" يوضح لطلاب الرياض أهمية العمل الحر والادخار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض عبدالله بن دغفق العنزي اليوم برنامج "بسطات" في متوسطة سيبويه بحضور مشرف النشاط الطلابي عبدالرحمن بن ظافر الزهراني.
وأوضح "العنزي" أن البرنامج مهم في تعليم الطلاب أهمية الادخار والتخطيط ووضع الميزانيات، حيث يتعلم الطالب كيف يوازن بين دخله مهما كان صغيرًا وبين مصروفاته، إضافة إلى تعلم المهارات الحياتية المهمة، مثل التواصل والتعاون واحترام الآخرين ومواجهة المشكلات بالتفكير العلمي والمنطقي وحب العمل في مجال الأعمال التجارية.
وحثّ "العنزي" على تشجيع وتسهيل إيصال فكرة المشاريع الصغيرة والعمل التجاري لدى الطلاب، وهذا ما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 من خلال توفير بيئة تجارية تنافسية حقيقية لعرض وبيع منتجاتهم، حيث يسهم البرنامج بتحويل أفكار الطلاب إلى حقيقة ملموسة وإلى تطوير روح العمل لديهم وغرس قيم تربوية جميلة، مثل الصدق والأمانة والإحسان والسماحة، وغيرها من القيم الإسلامية التي يتصف بها التاجر المسلم.
من جهته أوضح قائد المدرسة عامر بن محمد الهلالي أن المدرسة حريصة على إقامة البرنامج الذي يوجه الطلاب في هذه المرحلة على أهمية العمل الحر واحترام المهنة، كما أن للبرنامج عدة أهداف، منها التربوية والتعليمية والدينية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المدرسة تحرص على إقامة البرنامج بشكل دوري نهاية كل فصل دراسي.
بالصور.. "بسطات" يوضح لطلاب الرياض أهمية العمل الحر والادخارعبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-29
دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض عبدالله بن دغفق العنزي اليوم برنامج "بسطات" في متوسطة سيبويه بحضور مشرف النشاط الطلابي عبدالرحمن بن ظافر الزهراني.
وأوضح "العنزي" أن البرنامج مهم في تعليم الطلاب أهمية الادخار والتخطيط ووضع الميزانيات، حيث يتعلم الطالب كيف يوازن بين دخله مهما كان صغيرًا وبين مصروفاته، إضافة إلى تعلم المهارات الحياتية المهمة، مثل التواصل والتعاون واحترام الآخرين ومواجهة المشكلات بالتفكير العلمي والمنطقي وحب العمل في مجال الأعمال التجارية.
وحثّ "العنزي" على تشجيع وتسهيل إيصال فكرة المشاريع الصغيرة والعمل التجاري لدى الطلاب، وهذا ما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 من خلال توفير بيئة تجارية تنافسية حقيقية لعرض وبيع منتجاتهم، حيث يسهم البرنامج بتحويل أفكار الطلاب إلى حقيقة ملموسة وإلى تطوير روح العمل لديهم وغرس قيم تربوية جميلة، مثل الصدق والأمانة والإحسان والسماحة، وغيرها من القيم الإسلامية التي يتصف بها التاجر المسلم.
من جهته أوضح قائد المدرسة عامر بن محمد الهلالي أن المدرسة حريصة على إقامة البرنامج الذي يوجه الطلاب في هذه المرحلة على أهمية العمل الحر واحترام المهنة، كما أن للبرنامج عدة أهداف، منها التربوية والتعليمية والدينية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المدرسة تحرص على إقامة البرنامج بشكل دوري نهاية كل فصل دراسي.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
06:34 PM
سوق شعبية دشنها مدير تعليم شرق العاصمة بمتوسطة سيبويه
دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض عبدالله بن دغفق العنزي اليوم برنامج "بسطات" في متوسطة سيبويه بحضور مشرف النشاط الطلابي عبدالرحمن بن ظافر الزهراني.
وأوضح "العنزي" أن البرنامج مهم في تعليم الطلاب أهمية الادخار والتخطيط ووضع الميزانيات، حيث يتعلم الطالب كيف يوازن بين دخله مهما كان صغيرًا وبين مصروفاته، إضافة إلى تعلم المهارات الحياتية المهمة، مثل التواصل والتعاون واحترام الآخرين ومواجهة المشكلات بالتفكير العلمي والمنطقي وحب العمل في مجال الأعمال التجارية.
وحثّ "العنزي" على تشجيع وتسهيل إيصال فكرة المشاريع الصغيرة والعمل التجاري لدى الطلاب، وهذا ما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 من خلال توفير بيئة تجارية تنافسية حقيقية لعرض وبيع منتجاتهم، حيث يسهم البرنامج بتحويل أفكار الطلاب إلى حقيقة ملموسة وإلى تطوير روح العمل لديهم وغرس قيم تربوية جميلة، مثل الصدق والأمانة والإحسان والسماحة، وغيرها من القيم الإسلامية التي يتصف بها التاجر المسلم.
من جهته أوضح قائد المدرسة عامر بن محمد الهلالي أن المدرسة حريصة على إقامة البرنامج الذي يوجه الطلاب في هذه المرحلة على أهمية العمل الحر واحترام المهنة، كما أن للبرنامج عدة أهداف، منها التربوية والتعليمية والدينية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المدرسة تحرص على إقامة البرنامج بشكل دوري نهاية كل فصل دراسي.
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المصدر : الخليج 365
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