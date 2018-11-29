أطباق أرجنتينية شهية في انتظار زعماء قمة العشرين

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سيتذوق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس آيرس هذا الأسبوع؛ قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن.
وبين جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ، ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر يومي الجمعة والسبت فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم.
وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذَّ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.
ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تتغذى على العشب في سهول البلاد الخضراء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تومي بيرلبرجر، الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة: "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد".
وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء الجمعة سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم، أما بالنسبة للحلوى فسيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.
وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير، سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر به منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين.
وأضاف بيرلبرجر أنه "خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيس".
أطباق أرجنتينية شهية في انتظار زعماء قمة العشرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
سيتذوق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس آيرس هذا الأسبوع؛ قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن.
وبين جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ، ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر يومي الجمعة والسبت فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم.
وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذَّ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.
ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تتغذى على العشب في سهول البلاد الخضراء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تومي بيرلبرجر، الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة: "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد".
وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء الجمعة سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم، أما بالنسبة للحلوى فسيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.
وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير، سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر به منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين.
وأضاف بيرلبرجر أنه "خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيس".
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
06:26 PM
فرصة لعرض اللحوم التي تصدرها الأرجنتين
سيتذوق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس آيرس هذا الأسبوع؛ قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن.
وبين جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ، ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر يومي الجمعة والسبت فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم.
وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذَّ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.
ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تتغذى على العشب في سهول البلاد الخضراء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تومي بيرلبرجر، الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة: "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد".
وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء الجمعة سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم، أما بالنسبة للحلوى فسيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.
وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير، سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر به منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين.
وأضاف بيرلبرجر أنه "خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيس".
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المصدر : الخليج 365
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