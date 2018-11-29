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محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله "السويلم" و"العجلان" و"آل الشيخ" استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم, ورئيس الغرفة التجارية عجلان بن عبدالعزيز العجلان, ومحمد بن الشيخ. جرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات وأوقاف الجمعية وبرامج الدعم والرعاية لها. وثمن جهود الجميع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

أمير الرياض يستعرض مشروعات وأوقاف الجمعية الخيرية الصحية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29 استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم, ورئيس الغرفة التجارية عجلان بن عبدالعزيز العجلان, ومحمد بن الشيخ. جرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات وأوقاف الجمعية وبرامج الدعم والرعاية لها. وثمن جهود الجميع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح. 29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440 06:31 PM خلال استقباله "السويلم" و"العجلان" و"آل الشيخ" خلال استقباله "السويلم" و"العجلان" و"آل الشيخ" استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم, ورئيس الغرفة التجارية عجلان بن عبدالعزيز العجلان, ومحمد بن الشيخ. جرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات وأوقاف الجمعية وبرامج الدعم والرعاية لها. وثمن جهود الجميع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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المصدر : الخليج 365