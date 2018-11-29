"القرشي" يقدم برنامجًا تدريبيًّا بعنوان: "معايير تقييم الأداء الوظيفي"

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاقد مع مركز الملك سلمان للدراسات بجامعة المجمعة

اختتم المشرف العام على مركز ندوة المعرفة للتدريب، الدكتور تركي بن عطية القرشي، اليوم؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان:"معايير تقييم الأداء الوظيفي"، لمجموعة من القيادات بقطاعات مختلفة بمدينة الأمن العام للتدريب بمكة المكرمة، لمدة خمسة أيام.

عُرض خلال البرنامج كلُّ ما يتعلق بالأداء الوظيفي وربطه بأهميته في تطور المنظمات وضمان جودة مخرجاتها من أجل تحقيق الأهداف التي خطط لها.

كان ذلك من خلال التعاقد مع مركز الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة.

قال مدير شعبة الشؤون التعليمية المقدم صالح الخلف: إن المدينة بقيادة المقدم ركن أحمد بن عبدالله الميمان، تعقد العديد من الدورات التخصصية للتطوير المستمر والوصول لكل معرفة جديدة.