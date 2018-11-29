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انت الان تتابع "القرشي" يقدم برنامجًا تدريبيًّا بعنوان: "معايير تقييم الأداء الوظيفي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اختتم المشرف العام على مركز ندوة المعرفة للتدريب، الدكتور تركي بن عطية القرشي، اليوم؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان:"معايير تقييم الأداء الوظيفي"، لمجموعة من القيادات بقطاعات مختلفة بمدينة الأمن العام للتدريب بمكة المكرمة، لمدة خمسة أيام.
عُرض خلال البرنامج كلُّ ما يتعلق بالأداء الوظيفي وربطه بأهميته في تطور المنظمات وضمان جودة مخرجاتها من أجل تحقيق الأهداف التي خطط لها.
كان ذلك من خلال التعاقد مع مركز الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة.
قال مدير شعبة الشؤون التعليمية المقدم صالح الخلف: إن المدينة بقيادة المقدم ركن أحمد بن عبدالله الميمان، تعقد العديد من الدورات التخصصية للتطوير المستمر والوصول لكل معرفة جديدة.
"القرشي" يقدم برنامجًا تدريبيًّا بعنوان: "معايير تقييم الأداء الوظيفي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
اختتم المشرف العام على مركز ندوة المعرفة للتدريب، الدكتور تركي بن عطية القرشي، اليوم؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان:"معايير تقييم الأداء الوظيفي"، لمجموعة من القيادات بقطاعات مختلفة بمدينة الأمن العام للتدريب بمكة المكرمة، لمدة خمسة أيام.
عُرض خلال البرنامج كلُّ ما يتعلق بالأداء الوظيفي وربطه بأهميته في تطور المنظمات وضمان جودة مخرجاتها من أجل تحقيق الأهداف التي خطط لها.
كان ذلك من خلال التعاقد مع مركز الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة.
قال مدير شعبة الشؤون التعليمية المقدم صالح الخلف: إن المدينة بقيادة المقدم ركن أحمد بن عبدالله الميمان، تعقد العديد من الدورات التخصصية للتطوير المستمر والوصول لكل معرفة جديدة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
06:14 PM
بالتعاقد مع مركز الملك سلمان للدراسات بجامعة المجمعة
اختتم المشرف العام على مركز ندوة المعرفة للتدريب، الدكتور تركي بن عطية القرشي، اليوم؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان:"معايير تقييم الأداء الوظيفي"، لمجموعة من القيادات بقطاعات مختلفة بمدينة الأمن العام للتدريب بمكة المكرمة، لمدة خمسة أيام.
عُرض خلال البرنامج كلُّ ما يتعلق بالأداء الوظيفي وربطه بأهميته في تطور المنظمات وضمان جودة مخرجاتها من أجل تحقيق الأهداف التي خطط لها.
كان ذلك من خلال التعاقد مع مركز الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة.
قال مدير شعبة الشؤون التعليمية المقدم صالح الخلف: إن المدينة بقيادة المقدم ركن أحمد بن عبدالله الميمان، تعقد العديد من الدورات التخصصية للتطوير المستمر والوصول لكل معرفة جديدة.
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المصدر : الخليج 365
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