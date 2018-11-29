السعودية اليوم / أمانة عسير تكثف أعمال معالجة التشوه البصري

أبها 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسكثفت أمانة منطقة عسير أعمال معالجة التشوه البصري في مدينة أبها وضواحيها.وأوضح تقرير المركز الإعلامي بالأمانة أن فرق الصيانة أزالت خلال الأسبوع الجاري اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوهة للمظهر العام وإزالة السيارات التالفة والمهملة ، وذلك ضمن محاور حملة معالجة التشوه البصري ، التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه , وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري , والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، ومعالجة التشوه البصري.وقامت الفرق المتخصصة ميدانياً بإزالة نحو 87 لوحة دعائية عشوائية مخالفة ، وسحب 7 مركبات تالفة ومهملة في مواقع متفرقة من مدينة أبها ، إلى جانب رفع ما يقدر بـ 1432 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء ، فيما جرى معالجة 126 حاوية في مواقع متفرقة بمدينة أبها ، كما جرى دهان 10 الآف متر طولي من بردورات الأرصفة ، وإصلاح حفر الشوارع بمساحة بلغت 500 م2.// انتهى //19:19ت م0224