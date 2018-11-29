السعودية اليوم / وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عام / وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخرطوم 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني الدكتور الصادق الهادي المهدي على هامش مشاركته المؤتمر الوزاري حول العلوم والتكنولوجيا النووية المنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة بفيينا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز تعاون السودان مع الوكالة في جميع البرامج التي تقدمها.

// انتهى //

19:06ت م

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الخرطوم 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني الدكتور الصادق الهادي المهدي على هامش مشاركته المؤتمر الوزاري حول العلوم والتكنولوجيا النووية المنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة بفيينا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز تعاون السودان مع الوكالة في جميع البرامج التي تقدمها.// انتهى //19:06ت م0223

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