محكمة عراقية تصدر حكمًا بالإعدام بحق شخص أدين بتفجير سيارتين مفخختين داخل سوق

بغداد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

أصدرت محكمة جنائية عراقية اليوم، حكمًا بالإعدام بحق شخص أدين بتفجير سيارتين مفخختين داخل سوق لبيع الخضراوات بالجملة في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء عام 2012.

وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكمها بحق الشخص المذكور بعد إدانته بتفجير السيارتين المفخختين في منطقة "فريحة" التابعة لقضاء الهندية ,بمحافظة كربلاء , مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص, وإصابة 32 آخرين بجروح.

// انتهى //

18:54ت م

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بغداد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأصدرت محكمة جنائية عراقية اليوم، حكمًا بالإعدام بحق شخص أدين بتفجير سيارتين مفخختين داخل سوق لبيع الخضراوات بالجملة في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء عام 2012.وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكمها بحق الشخص المذكور بعد إدانته بتفجير السيارتين المفخختين في منطقة "فريحة" التابعة لقضاء الهندية ,بمحافظة كربلاء , مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص, وإصابة 32 آخرين بجروح.// انتهى //18:54ت م0220

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