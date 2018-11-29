السعودية اليوم / مدير تعليم جدة يكرم الفائزين في أولمبياد الرياضيات العربي الأول



جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

حصدت المملكة العربية

وأعرب مدير عام التعليم بجدة, عن سعادته بنجاح الأولمبياد وتحقيق الهدف الأسمى من إقامته، مؤكداً أن تنظيم المملكة للأولمبياد, يأتي امتداداً لدورها المحوري العربي في المجالات كافة ، ومنها المجال العلمي ، مشيداً بالمنافسات الشريفة بين أبناء الدول العربية المشاركين , عاداً جميع المشاركين فائزين كونهم وصلوا لهذه المرحلة المتقدمة من الأولمبياد.

وتخلل الحفل الختامي للأولمبياد , استعراض مراحل الأولمبياد عبر مشاهدة فيلم وثائقي عن الفعاليات من إعداد اللجنة الإعلامية, كما تخلله في بداية حفل تدشينه من قبل معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي , عدداً من اختبارات وزيارات للوفود المشاركة ، بالإضافة لجهود لجان الأولمبياد ، فيما قدّم عدداً من طلاب وطالبات مدارس جدة خلال الحفل "أوبريتا" لتوديع الوفود المشاركة.

من جانبه , أثنى رئيس اللجنة العلمية للأولمبياد الدكتور فوزي الذكير على نجاح تنظيم الأولمبياد الذي يعد الأول من نوعه في مجال الرياضيات على مستوى العالم العربي ، مشيداً بأعضاء اللجان العلمية , والاختبارات , واللجان العاملة في التنظيم ، مؤكداً دقة الاختبارات في التعامل مع أوراق إجابات الطلبة بمقاييس عالية الدقة والموضوعية تضاهي تلك المعمول بها في الأولمبياد العالمي ، وأن مستويات الطلبة العرب كانت - ولله الحمد - مرتفعة ما يبعث على الاطمئنان لنظم التعليم العربية.

وأعلنت اللجنة العلمية للأولمبياد , النتائج النهائية , حيث فاز بالميداليات الفضية الطالب عمر محمد حبيب الله من المملكة العربية السعودية ، والطالبان نزار الغزال ومحمد الكفيل من المملكة المغربية ، في حين حصد الميداليات البرونزية الطالبان أيهم أبوعيد وآدم أحمد من تونس , وكذلك الطالبة ثناء الحيدري من المملكة العربية السعودية ، والطالب كريم منير من لبنان , والطالب الخليل الحبسي من سلطنة عمان.

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18:10ت م

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جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسحصدت المملكة العربية السعودية ، والمملكة المغربية ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد الرياضيات العربي الأول ، الذي اختتمت فعالياته اليوم ، بفندق سوفيتيل جدة , بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي ، وعدد من قناصل ، ورؤساء وفود الدول المشاركة ، وقيادات تعليمية وتربوية , حيث أحرز الطالب أسعد حامد عبدالرؤوف من مدارس دار الفكر بتعليم جدة الميدالية الذهبية للأولمبياد بتحقيقه الدرجة الكاملة في اختبار المسابقة ، فيما حصل الطالب محمد خير الله من مملكة المغرب أيضا على الميدالية الذهبية.وأعرب مدير عام التعليم بجدة, عن سعادته بنجاح الأولمبياد وتحقيق الهدف الأسمى من إقامته، مؤكداً أن تنظيم المملكة للأولمبياد, يأتي امتداداً لدورها المحوري العربي في المجالات كافة ، ومنها المجال العلمي ، مشيداً بالمنافسات الشريفة بين أبناء الدول العربية المشاركين , عاداً جميع المشاركين فائزين كونهم وصلوا لهذه المرحلة المتقدمة من الأولمبياد.وتخلل الحفل الختامي للأولمبياد , استعراض مراحل الأولمبياد عبر مشاهدة فيلم وثائقي عن الفعاليات من إعداد اللجنة الإعلامية, كما تخلله في بداية حفل تدشينه من قبل معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي , عدداً من اختبارات وزيارات للوفود المشاركة ، بالإضافة لجهود لجان الأولمبياد ، فيما قدّم عدداً من طلاب وطالبات مدارس جدة خلال الحفل "أوبريتا" لتوديع الوفود المشاركة.من جانبه , أثنى رئيس اللجنة العلمية للأولمبياد الدكتور فوزي الذكير على نجاح تنظيم الأولمبياد الذي يعد الأول من نوعه في مجال الرياضيات على مستوى العالم العربي ، مشيداً بأعضاء اللجان العلمية , والاختبارات , واللجان العاملة في التنظيم ، مؤكداً دقة الاختبارات في التعامل مع أوراق إجابات الطلبة بمقاييس عالية الدقة والموضوعية تضاهي تلك المعمول بها في الأولمبياد العالمي ، وأن مستويات الطلبة العرب كانت - ولله الحمد - مرتفعة ما يبعث على الاطمئنان لنظم التعليم العربية.وأعلنت اللجنة العلمية للأولمبياد , النتائج النهائية , حيث فاز بالميداليات الفضية الطالب عمر محمد حبيب الله من المملكة العربية السعودية ، والطالبان نزار الغزال ومحمد الكفيل من المملكة المغربية ، في حين حصد الميداليات البرونزية الطالبان أيهم أبوعيد وآدم أحمد من تونس , وكذلك الطالبة ثناء الحيدري من المملكة العربية السعودية ، والطالب كريم منير من لبنان , والطالب الخليل الحبسي من سلطنة عمان.// انتهى //18:10ت م0214

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