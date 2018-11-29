شكرا لقرائتكم فيديو.. البروتوكولات تكسر لأجل المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - الدور الريادي للمملكة في زعامة العالم الإسلامي والعربي، ينعكس بلا شك على استقبال زعماء وقادة العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويكسر الرؤساء البروتوكولات عند استقبال ولي العهد تعبيرًا عن حفاوة الاستقبال والترحاب فلا يتقيد الرئيس المضيف بقواعد البروتوكول بل يهرول للترحيب بولي العهد أو توديعه عند سلم الطائرة.

هذا الموقف تكرر في أكثر من مرة خلال جولة ولي العهد الأخيرة التي شملت حتى الآن 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين ومصر وتونس قبل الانتقال إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين غدًا.

“متابعات الخليج 365” رصدت كسر البروتوكولات أمام هيبة المملكة في هذا المقطع.

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