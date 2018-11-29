البحرين تستنكر الدور القطري الخبيث لاستهداف محمد بن سلمان

جدة - خالد شويل - استنكر وزير شؤون الإعلام في البحرين، علي بن محمد الرميحي الدور الخبيث الذي يقوم به الإعلام القطري حاليًا لتشويه الرموز العربية والإسلامية، وهو ما برز مؤخرًا في استهدافه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وشيطنة دور المملكة وحلفائها.

واعتبر الوزير في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرته وكالة أنباء البحرين، أن هذا “يدحض ويكشف بوضوح زيف دعوات قطر للمصالحة”.

وسخر الوزير البحريني من محاولة البعض تصوير جولة ولي العهد الموسعة على أنها محاولة لتجميل صورته وصورة المملكة بعد الانتقادات والاتهامات المرتبطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ولي العهد ليس بحاجة لأي سبب لزيارة أي دولة عربية، وفي مقدمتها البحرين.

وأضاف :”الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحب كبير في قلوب الجميع لمكانته ومبادراته التنموية والإصلاحية الطموحة، هذا بالطبع إلى جانب الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في زعامة العالم الإسلامي والعربي وكونها في مقدمة دول العالم تقديمًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية لمختلف الدول والشعوب. ونحن، والجميع بالمنطقة، نقف صفًا واحدًا إلى جانب السعودية، وندعم الأمير محمد بن سلمان في مواجهة تلك الحملات المغرضة والحاقدة”.