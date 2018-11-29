شكرا لقرائتكم رجال ألمع تدعو الإعلاميين لاستلهام القصص الصحفية من القرية التراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تنظم هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة عسير زيارة لعدد من الإعلاميين والكتاب للقرية التراثية في رجال ألمع التي تستعد لتسجيلها ضمن مواقع التراث العالمي حيث تعتبر القرية من الأماكن التي تتميز بالعمق التاريخي والطابع التراثي.

وتأتي هذه الزيارة في ظل الرسالة التي يحملها الإعلام على عاتقه وإبراز الجوانب الثقافية والتراثية للقرية من خلال التغطية الميدانية واقتباس القصص الصحفية والتفاصيل لتكون دعوة مفتوحة للزيارة والاطلاع وجرعة ثقافية للقارئ.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة من تنفيذ رونق الإبداع وبدعم شركة بازار السعودية وبمشاركة ٣٠ إعلامياً من مختلف الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات والإذاعات.

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