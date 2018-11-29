شكرا لقرائتكم المملكة سترفع شعار السعودية أولاً في سياستها النفطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت شبكة CNBC الأميركية، أن المملكة قد تتجه لخفض إنتاجها النفطي من أجل دعم الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تُعلي الرياض شعار “السعودية أولًا” في تناولها لهذا الملف.

وقالت الشبكة الأميركية في تحليلها لأوضاع أسواق النفط العالمية، إن المحللين يعتقدون أن التقارب في العلاقات الأميركية السعودية، لن يحول دون سعي الرياض لتحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة، حتى وإن كان ذلك يتعارض مع توجهات ومطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع بنك MUFG الياباني بدبي، أن معدلات الزيادة في الأسواق العالمية تتراوح ما بين 500 ألف و2 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن تلك المستويات قد تكون غير مريحة للمملكة.

وأشار إلى أن السؤال الرئيسي يدور الآن حول حجم التخفيضات الإنتاجية التي يجب على الدول المصدرة للنفط تحملها خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط وتيرة الأسعار في السوق العالمية.

ويتوقع “سوستيه جنرال” أن يخرج ما لا يقل عن مليون برميل من السوق بعد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط في ديسمبر المقبل، قائلًا: “”بالنظر إلى الزيادات الكبيرة الأخيرة في إنتاج النفط الخام من أوبك وروسيا والولايات المتحدة، إلى جانب التدفقات المتوقعة من إيران، فإن المعدلات أتت أعلى مما كان متوقعًا من قبل”.

وأشار البنك العالمي إلى أنه من المتوقع أن تخفض المملكة ومجموعة “أوبك +” المعروض من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًا أو أكثر.

وأضاف البنك: “سيكون هذا ضروريًا لتفادي زيادة العرض الشديد في عام 2019 والحفاظ على أسعار برنت ضمن النطاق المطلوب من 70 إلى 80 دولارًا.”

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