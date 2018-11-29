شكرا لقرائتكم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق باكستانيين هرَّبا المخدرات بأحشائهما في شقراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من الهيروين المخدّر في محافظة شقراء , فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

بفضل من الله تم القبض على كل من / 1 – ممتاز أحمد 2 – محمد رفيق “باكستانيي الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائهما، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً , وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين / ممتاز أحمد و محمد رفيق، اليوم الخميس 21 / 3 / 1440 هـ ، في منطقة الرياض بمحافظة شقراء.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها ، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع ، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها ، مستمدة منهجها من شرع الله القويم ، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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