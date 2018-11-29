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شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن” .. جدول أعمال لقاء ولي العهد وبوتين في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - “هذا يعود لحدٍّ كبير إلى موقف السعودية، حيث إنه بفضل المملكة وولي عهدها ، الذي كان مبادرًا لهذا التعاون، أدى الاتفاق إلى نتائج إيجابية”.. هكذا وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمملكة لتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين مع ولي العهد في بيونس أيرس على هامش قمة العشرين التي ستُعقد غدًا في الأرجنتين.
وكشف الكرملين في وقت سابق عن جانب من جدول أعمال اللقاء والذي سيناقش ملفَي سوريا وسوق النفط .
وخلال منتدى اقتصادي عُقد في روسيا الأربعاء أشاد الرئيس الروسي بدور ولي العهد في تنفيذ اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج، وتحسين أسعار النفط.
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