شكرا لقرائتكم البحرين: الدفاع عن المملكة ضد الحملات الإعلامية دفاعًا عن العروبة والإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - شدد وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي، على الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب حصن العروبة والإسلام المعتدل المملكة العربية السعودية في التصدي لحملات الإساءة والتشويه التي تستهدف المساس بدورها الريادي والحضاري، ومواقفها المشرفة في نصرة العرب والمسلمين وخدمة الإنسانية.

ودعا معاليه خلال استقباله اليوم، المدير العام المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) إلى تعزيز التضامن الإسلامي في تقديم رسائل إخبارية مهنية وموضوعية وبناءة تعزز من روابط الأخوة الصادقة في مواجهة خطابات الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا، وتحمل الأمانة والمسؤولية.

وأكد – وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين – أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الأخبار والمعلومات بين وكالات الأنباء العربية والإسلامية، بما يسهم في تعميق روح الأخوة والترابط، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية، ونشر الحقائق والتصدي للحملات المغرضة والمسيئة التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية في وحدتها وهويتها التاريخية وأمنها واستقرارها.

واستعرض الرميحي، سبل تعزيز التعاون بين الوكالات الأعضاء، بما يسهم في بناء موقف إعلامي موحد تجاه دعم القضايا والحقوق الإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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