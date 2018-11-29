شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة: وظائف صحية شاغرة في المدينة وينبع والعلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عبر بوابتها الإلكترونية اليوم (الخميس)، عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة الصحية للرجال والنساء السعوديين بفرع الجامعة الرئيسي في المدينة المنورة وفرعيها بمحافظة ينبع والعلا، على أن يبدأ استقبال طلبات التقديم للراغبين ابتداءً من يوم الأحد 24/ 3/ 1440هـ، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 6/ 4/ 1440هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري، أن الشروط المطلوبة للتقدم على هذه الوظائف هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة التصنيف المهني متوافقة مع مسمى الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المهني (من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، ويكون ساري المفعول، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا، ولا يجوز التقديم إلا على وظيفة واحدة فقط.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة هي (طبيب استشاري، وطبيب نائب، وطبيب مقيم، وصيدلي استشاري، وصيدلي أول، وصيدلي).

وللاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف يمكن زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة www.taibahu.edu.sa.