شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف»: مركز الملك سلمان كافح تفشي الكوليرا في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أشادت منظمة «اليونسيف» بدعم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أسهم في خطة الاستجابة لمكافحة تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بمحافظات إب، وتعز، وعمران، وذمار، وصنعاء، والضالع، وعدن، والمحويت، وأمانة العاصمة (مدينة صنعاء).

وأوضحت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن المركز يسهم في جهود اليونيسف والأعمال الإنسانية في اليمن منذ عام 2015، مبينة أن المنظمة استجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن، لافتة في بيانها إلى أن المركز يقوم بتمويل العديد من المشاريع التي تستهدف علاج سوء التغذية وأمراض الطفولة والصحة، وتقديم اللقاحات والتطعيم ورعاية الحوامل والمرضعات، وحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى مكافحة تفشي للكوليرا.

وأشارت المنظمة إلى أنها في الوقت الحالي تدعم بالتعاون مع المركز أكثر من 1,000 فريق استجابة سريعة لمكافحة تفشي الكوليرا في 21 محافظة متضررة بالوباء في أنحاء اليمن، بالشراكة مع وحدة الطوارئ في الهيئة العامة لمشروعات إمداد المياه الريفية (GARWSP) كهيئة حكومية مسؤولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية.