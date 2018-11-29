شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهربي مخدّرات في شقراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

نفَّذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، في محافظة شقراء، حكم القتل تعزيراً في كل من، ممتاز أحمد، ومحمد رفيق ـ باكستانيي الجنسية ـ لقيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائهما.

وأوضحت الوزارة أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.