شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية مكة» تؤهل 145 متدربة في «أتقن».. وتعلن استمرارية التسجيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أهّلت الكلية التقنية للبنات بمكة 145 متدربة خلال ثلاثة أسابيع في أربعة تخصصات تقنية (إدارة الفعاليات والمناسبات، التجميل وتصفيف الشعر، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني) مع استمرار التسجيل في الدورات على الرابط الذي خصصته المؤسسة https://ctc.tvtc.gov.sa ، حيث أن مدة كل برنامج أربعة أيام بواقع 16 ساعة تدريبية.

وأوضحت عميدة الكلية طيبه موسى أن دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني حققت النصيب الأكبر من إجمالي الدورات المنفذة بالكلية بعدد (65) متدربة تليها دورة التجميل وتصفيف الشعر بعدد (47)، مؤكدة أن برامج التدريب المجتمعي (أُتقن) تأتي في سياق تحقيق رؤية 2030 تلبية لرغبات المواطنات وتطوير مهاراتهن الحياتية في المجالات التقنية والمهنية.

وسيتم منح المتدربات عقب اجتياز الدورة شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.