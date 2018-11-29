بطولة المملكة الدولية للجولف تنطلق اليوم في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تنطلق اليوم على ملاعب الرياض للجولف منافسات بطولة المملكة الدولية المفتوحة الرابعة للجولف تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية المستشار تركي آل الشيخ وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ورحب مدير البطولة محمد العيسى بالمشاركين جميعا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في ملاعب الرياض للجولف، منوها برعاية ودعم رئيس هيئة الرياضة للبطولة، مما سيعطيها زخما أكبر، مثمنا دعمه واهتمامه بجميع الرياضات، خاصة "الجولف" مما ساهم في حضورها القوي في البطولات الخليجية والعربية، ومثمنا التوجيه والدعم المباشر الذي تلقاه هذه الرياضة من لدن رئيس اتحاد الجولف ياسر الرميان.

وشدد العيسى على القيمة العالية لهذه البطولة من الناحية الفنية، مؤكدا أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر للإعداد لهذه البطولة التي تمثل أهم بطولات الاتحاد، لكونها تحظى بمشاركة واسعة من أميز اللاعبين السعوديين والخليجيين والعرب ومن عدد من دول العالم، مبينا أنه جرى تشكيل عدد من اللجان لضمان نجاح البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مقدما شكره للمسؤولين في ملاعب الرياض للجولف على استضافة البطولة في نسختها الرابعة، وتهيئة كل الإمكانات للوصول إلى نجاح وتميز البطولة.

من جهته أكد مالك ملاعب الرياض للجولف المهندس يوسف الدويش، خلال المؤتمر، أن عدد المشاركين في هذه البطولة بلغ نحو 70 لاعبا من عدد من الدول إضافة إلى لاعبي المنتخب السعودي ولاعبي المنتخبات الخليجية والعربية ومن الأسماء المميزة دوليا، وهو ما سيثري البطولة وينعكس إيجابا على مستوى لاعبي المنتخب السعودي الذي يعد الآن من أفضل أربعة منتخبات عربية عطفا على النتائج المميزة التي حققها في البطولات العربية والقارية خلال العام الحالي.

وشدد الدويش على أن الملاعب جاهزة تماما لاستقبال هذا الحدث الرياضي المهم، مبينا أن جاهزية الملاعب مستمرة طوال العام وفق المواصفات العالمية المعتمدة، وبما يساهم في إنجاح البطولة وجعلها منطلقا جيدا لأسماء سعودية في سماء النجومية لهذه الرياضة الراقية.