القتل تعزيرا لمهربي مخدرات بمحافظة شقراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرا بمهربي كمية من الهيروين المخدر في محافظة شقراء.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على كل من ممتاز أحمد، ومحمد رفيق "باكستانيي الجنسية" عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائهما، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأشارت إلى أنه نفذ حكم القتل في الجانيين اليوم، في منطقة الرياض بمحافظة شقراء.