طالب من جدة يحصد ذهبية "أولمبياد الرياضيات العربي الأول"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

حقق الطالب أسعد حامد عبدالرؤوف من مدارس "دار الفكر" بجدة المركز الأول في #أولمبياد_الرياضيات_العربي_الأول وحصل على الميدالية الذهبية، فيما حصل الطالب عمر محمد عمر حبيب الله على الميدالية الفضية، ونالت الطالبة ثناء خالد الحيدري الميدالية البرونزية.

وكانت فعاليات أولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018، الذي نظمته وزارة التعليم بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج واستضافته الإدارة العامة للتعليم بجدة, قد انطلقت الأحد الماضي تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وشاركت في الأولمبياد 13 دولة عربية وأقيم خلال الفترة من 17 - 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 25 - 29 نوفمبر 2018م بمقر فندق "سوفيتيل جدة".

يشار أن تنظيم الأولمبياد يأتي ضمن البرامج النوعية التي تشارك بها وزارة التعليم للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب والطالبات في المملكة ونشر ثقافة الرياضيات لدى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على حد سواء، وتفعيل دور المؤسسات المعنية في تعليم الرياضيات.

واستهدف هذا الحدث كذلك العمل على تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة المبدعين في هذا المجال، وبث روح التنافس الشريف بين طلبة الدول العربية، واكتشاف المبدعين منهم في علم الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم .

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