بالصور.. "بوينس آيرس" تستقبل الكبار بالتانجو والألوان

محمد بن مسعود - الدمام - جولة مع ملامح أهم الأحياء في العاصمة الأرجنتينية

تحتفل العاصمة الأرجنتينية " بوينس آيرس" بقدوم كبار قادة العالم لحضور قمة العشرين التي تضمّ الدول الأكثر تأثيرًا والأقوى اقتصادًا في العالم ومنها المملكة العربية السعودية.

ويبلغ عمر العاصمة الأرجنتينية أكثر من 400 عام، وتشتهر بالملامح الثقافية المميزة والهندسة المعمارية الفريدة المتأثرة بالطراز الأوروبي، بالإضافة للفنون وخاصة "التانغو" الذي نشأ في الأرجنتين.

وتعتبر " بوينس آيرس" أكبر مدن الأرجنتين وتقع على الساحل الجنوبي الشرقي للقارة الأمريكية الجنوبية، وسُميت بهذا الاسم لأنها تقع على شواطئ "لابلاتا"، وكان أول من وصل إلى المدينة البحّار الإسباني "خوان دياز دي سوليس"، الذي ساعد في إنشاء المستعمرات الإسبانية التي تسببت في حروب مع سكان المنطقة الأصليين وأسفر ذلك عن خروج إسبانيا منها.

وكانت مدينة " بوينس آيرس" تحت سيطرة الحكم الإسباني وخضعت للسيطرة البريطانية، لكن القوات الإسبانية هزمتها، ثم ظهرت مجموعات كبيرة من السكان الأصليين لمدينة بوينس آيرس تطالب بالاستقلال والإطاحة بالحكم الإسباني، وحصلت المدينة على استقلالها في عام 1816م.

وتشتهر " بوينس آيرس" بالعديد من الأماكن السياحية الشهيرة، منها "باليرمو" وهو مقصد للسياح لمشاهدة معالم بوينس آيرس السياحية، ويحوي عدداً كبيراً من القصور والنوادي العصرية وأفضل المطاعم.

كما تحوي العاصمة الأرجنتينية حي "بويرتو" الذي يعدّ الواجهة البحرية للمدينة، وهو الجزء الأكثر حداثة، ويضمّ ناطحات السحاب الزجاجية الشاهقة والمطاعم الأنيقة وأكبر بيوت الموضة والأزياء العصرية.

ويتميز هذا الحي، الذي جاء كثمرة لأكبر مشروع للتحضر في تاريخ "بوينس آيرس"، بأنه آمن وجميل لقضاء أوقات الفراغ والمعيشة الفاخرة.

كما تشتهر " بوينس آيرس" بحي "لابوكا" الملون بجوار الميناء القديم، وهو يوفر الفرصة لمن يعشق "التانغو" وكرة القدم ويحوي المنازل والمطاعم الملونة ذات الجذور الإيطالية، وهو من أهم المراكز الثقافية والسياحية في المدينة.

وتضمّ " بوينس آيرس" حي "سان تيلمو" الذي يعتبر أقدم حي سكني في المدينة، كما أنه أحد أهم المراكز التاريخية منذ القرن "19"، ويحوي العديد من المعالم المعمارية والمتاحف ومحلات التحف والكنائس القديمة، كما يضم هياكل ومخططات استعمارية أصلية.

وتشتهر الساحة المركزية لـ"بلازا دوريجو" بالحرف اليدوية والتحف الجميلة.