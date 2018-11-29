- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع "عمل مكة" يوقع مذكرة تعاون مع "اكتفاء" لبرنامج وظيفتي في حيي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، مذكرة تعاون لبرنامج "وظيفتي في حيي"، مع جمعية "اكتفاء" الأهلية النسائية، بمقر فرع الوزارة بجدة، بهدف توطين الوظائف في الأحياء.
مثّل الجمعية للتوقيع على هذه الاتفاقية: رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريدة محمد فارسي.
ورحّب "آل طاوي" في بداية اللقاء برئيسة وأعضاء الجمعية، مبينًا أن هدف هذه الاتفاقية هو تحقيق العمل التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي؛ انطلاقًا من رؤية 2030.
وأشار إلى أن مبادرة "اكتفاء" بهذا البرنامج متوازية مع برامج التوطين التي تقودها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحقق رؤية جمعية "اكتفاء" للوصول بالأسر للاكتفاء من خلال التمكين والتوظيف.
وتهدف المذكرة للمواءمة بين فرص العمل والراغبين في التوظيف في نفس الحي، وبالتالي تقليص نسبة البطالة بين سكان الحي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتوفير حياة كريمة لسكان الحي الواحد، والمشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية .
"عمل مكة" يوقع مذكرة تعاون مع "اكتفاء" لبرنامج وظيفتي في حييصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، مذكرة تعاون لبرنامج "وظيفتي في حيي"، مع جمعية "اكتفاء" الأهلية النسائية، بمقر فرع الوزارة بجدة، بهدف توطين الوظائف في الأحياء.
مثّل الجمعية للتوقيع على هذه الاتفاقية: رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريدة محمد فارسي.
ورحّب "آل طاوي" في بداية اللقاء برئيسة وأعضاء الجمعية، مبينًا أن هدف هذه الاتفاقية هو تحقيق العمل التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي؛ انطلاقًا من رؤية 2030.
وأشار إلى أن مبادرة "اكتفاء" بهذا البرنامج متوازية مع برامج التوطين التي تقودها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحقق رؤية جمعية "اكتفاء" للوصول بالأسر للاكتفاء من خلال التمكين والتوظيف.
وتهدف المذكرة للمواءمة بين فرص العمل والراغبين في التوظيف في نفس الحي، وبالتالي تقليص نسبة البطالة بين سكان الحي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتوفير حياة كريمة لسكان الحي الواحد، والمشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية .
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
05:57 PM
بهدف توطين الوظائف في الأحياء
وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، مذكرة تعاون لبرنامج "وظيفتي في حيي"، مع جمعية "اكتفاء" الأهلية النسائية، بمقر فرع الوزارة بجدة، بهدف توطين الوظائف في الأحياء.
مثّل الجمعية للتوقيع على هذه الاتفاقية: رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريدة محمد فارسي.
ورحّب "آل طاوي" في بداية اللقاء برئيسة وأعضاء الجمعية، مبينًا أن هدف هذه الاتفاقية هو تحقيق العمل التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي؛ انطلاقًا من رؤية 2030.
وأشار إلى أن مبادرة "اكتفاء" بهذا البرنامج متوازية مع برامج التوطين التي تقودها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحقق رؤية جمعية "اكتفاء" للوصول بالأسر للاكتفاء من خلال التمكين والتوظيف.
وتهدف المذكرة للمواءمة بين فرص العمل والراغبين في التوظيف في نفس الحي، وبالتالي تقليص نسبة البطالة بين سكان الحي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتوفير حياة كريمة لسكان الحي الواحد، والمشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية .
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "عمل مكة" يوقع مذكرة تعاون مع "اكتفاء" لبرنامج وظيفتي في حيي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "عمل مكة" يوقع مذكرة تعاون مع "اكتفاء" لبرنامج وظيفتي في حيي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .