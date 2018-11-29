"عمل مكة" يوقع مذكرة تعاون مع "اكتفاء" لبرنامج وظيفتي في حيي

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف توطين الوظائف في الأحياء

وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، مذكرة تعاون لبرنامج "وظيفتي في حيي"، مع جمعية "اكتفاء" الأهلية النسائية، بمقر فرع الوزارة بجدة، بهدف توطين الوظائف في الأحياء.

مثّل الجمعية للتوقيع على هذه الاتفاقية: رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريدة محمد فارسي.

ورحّب "آل طاوي" في بداية اللقاء برئيسة وأعضاء الجمعية، مبينًا أن هدف هذه الاتفاقية هو تحقيق العمل التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي؛ انطلاقًا من رؤية 2030.

وأشار إلى أن مبادرة "اكتفاء" بهذا البرنامج متوازية مع برامج التوطين التي تقودها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحقق رؤية جمعية "اكتفاء" للوصول بالأسر للاكتفاء من خلال التمكين والتوظيف.

وتهدف المذكرة للمواءمة بين فرص العمل والراغبين في التوظيف في نفس الحي، وبالتالي تقليص نسبة البطالة بين سكان الحي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتوفير حياة كريمة لسكان الحي الواحد، والمشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية .