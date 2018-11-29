شاهد بالفيديو.. الجمال الطبيعي يميّز وادي "يبه"

محمد بن مسعود - الدمام - يمتد من الشرق إلى الغرب وطوله قرابة 100 كم

يعدّ وادي "يبه" أحد الأودية ذات الجمال الطبيعي الذي يستهوي كل من يشاهده أو يقضي فيه وقتاً.

ويمتد الوادي الضخم شرقاً من بلاد شمران مرورًا بالمجاردة؛ حتى يصل ساحل البحر الأحمر بالغرب.

ويصل طول هذا الوادي إلى قرابة 100 كم، ويمتاز بوجود الأشجار المنوعة على جانبيه.

ورصدت "الخليج 365" مشاهد حية لقرائها من هذا الواد الذي يجري طوال العام.