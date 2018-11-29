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يعدّ وادي "يبه" أحد الأودية ذات الجمال الطبيعي الذي يستهوي كل من يشاهده أو يقضي فيه وقتاً.
ويمتد الوادي الضخم شرقاً من بلاد شمران مرورًا بالمجاردة؛ حتى يصل ساحل البحر الأحمر بالغرب.
ويصل طول هذا الوادي إلى قرابة 100 كم، ويمتاز بوجود الأشجار المنوعة على جانبيه.
ورصدت "الخليج 365" مشاهد حية لقرائها من هذا الواد الذي يجري طوال العام.
شاهد بالفيديو.. الجمال الطبيعي يميّز وادي "يبه"ظافر الشهري الخليج 365 2018-11-29
يعدّ وادي "يبه" أحد الأودية ذات الجمال الطبيعي الذي يستهوي كل من يشاهده أو يقضي فيه وقتاً.
ويمتد الوادي الضخم شرقاً من بلاد شمران مرورًا بالمجاردة؛ حتى يصل ساحل البحر الأحمر بالغرب.
ويصل طول هذا الوادي إلى قرابة 100 كم، ويمتاز بوجود الأشجار المنوعة على جانبيه.
ورصدت "الخليج 365" مشاهد حية لقرائها من هذا الواد الذي يجري طوال العام.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
05:57 PM
يمتد من الشرق إلى الغرب وطوله قرابة 100 كم
يعدّ وادي "يبه" أحد الأودية ذات الجمال الطبيعي الذي يستهوي كل من يشاهده أو يقضي فيه وقتاً.
ويمتد الوادي الضخم شرقاً من بلاد شمران مرورًا بالمجاردة؛ حتى يصل ساحل البحر الأحمر بالغرب.
ويصل طول هذا الوادي إلى قرابة 100 كم، ويمتاز بوجود الأشجار المنوعة على جانبيه.
ورصدت "الخليج 365" مشاهد حية لقرائها من هذا الواد الذي يجري طوال العام.
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المصدر : الخليج 365
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