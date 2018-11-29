"اليونيسف": مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في خطة الاستجابة لمكافحة تفشي الكوليرا باليمن

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أشادت منظمة اليونسيف, بدعم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أسهم في خطة الاستجابة لمكافحة تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بمحافظات إب، تعز، عمران، ذمار، صنعاء، الضالع، عدن، المحويت، أمانة العاصمة (مدينة صنعاء).
وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: إن المركز يسهم في جهود اليونيسف والأعمال الإنسانية في اليمن منذ عام 2015، مبينة أن المنظمة استجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن، موضحة في بيانها أن المركز يقوم بتمويل العديد من المشاريع التي تستهدف علاج سوء التغذية وأمراض الطفولة والصحة وتقديم اللقاحات والتطعيم ورعاية الحوامل والمرضعات وحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى مكافحة تفشي للكوليرا.
وأشارت المنظمة إلى أنها في الوقت الحالي تدعم بالتعاون مع المركز أكثر من 1,000 فريق استجابة سريعة لمكافحة تفشي الكوليرا في 21 محافظة متضررة بالوباء في أنحاء اليمن، بالشراكة مع وحدة الطوارئ في الهيئة العامة لمشروعات إمداد المياه الريفية (GARWSP) كهيئة حكومية مسؤولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية.
"اليونيسف": مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في خطة الاستجابة لمكافحة تفشي الكوليرا باليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-29
أشادت منظمة اليونسيف, بدعم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أسهم في خطة الاستجابة لمكافحة تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بمحافظات إب، تعز، عمران، ذمار، صنعاء، الضالع، عدن، المحويت، أمانة العاصمة (مدينة صنعاء).
وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: إن المركز يسهم في جهود اليونيسف والأعمال الإنسانية في اليمن منذ عام 2015، مبينة أن المنظمة استجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن، موضحة في بيانها أن المركز يقوم بتمويل العديد من المشاريع التي تستهدف علاج سوء التغذية وأمراض الطفولة والصحة وتقديم اللقاحات والتطعيم ورعاية الحوامل والمرضعات وحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى مكافحة تفشي للكوليرا.
وأشارت المنظمة إلى أنها في الوقت الحالي تدعم بالتعاون مع المركز أكثر من 1,000 فريق استجابة سريعة لمكافحة تفشي الكوليرا في 21 محافظة متضررة بالوباء في أنحاء اليمن، بالشراكة مع وحدة الطوارئ في الهيئة العامة لمشروعات إمداد المياه الريفية (GARWSP) كهيئة حكومية مسؤولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
05:53 PM
قام بتمويل العديد من المشاريع التي تستهدف علاج سوء التغذية وأمراض الطفولة والصحة
أشادت منظمة اليونسيف, بدعم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أسهم في خطة الاستجابة لمكافحة تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بمحافظات إب، تعز، عمران، ذمار، صنعاء، الضالع، عدن، المحويت، أمانة العاصمة (مدينة صنعاء).
وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: إن المركز يسهم في جهود اليونيسف والأعمال الإنسانية في اليمن منذ عام 2015، مبينة أن المنظمة استجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن، موضحة في بيانها أن المركز يقوم بتمويل العديد من المشاريع التي تستهدف علاج سوء التغذية وأمراض الطفولة والصحة وتقديم اللقاحات والتطعيم ورعاية الحوامل والمرضعات وحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى مكافحة تفشي للكوليرا.
وأشارت المنظمة إلى أنها في الوقت الحالي تدعم بالتعاون مع المركز أكثر من 1,000 فريق استجابة سريعة لمكافحة تفشي الكوليرا في 21 محافظة متضررة بالوباء في أنحاء اليمن، بالشراكة مع وحدة الطوارئ في الهيئة العامة لمشروعات إمداد المياه الريفية (GARWSP) كهيئة حكومية مسؤولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية.
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المصدر : الخليج 365
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